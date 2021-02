Protest Camp in Dornbirn: Demo gegen Zustände in Flüchtlingslagern

Die Jugendbotschafter der Caritas haben am Marktplatz in Dornbirn ein Protest Camp eingerichtet. Dieses soll ein Zeichen der Solidarität setzen.

"Jetzt schlägt's 13" - unter diesem Motto steht das Protest Camp am Marktplatz in Dornbirn. Die Jugendbotschafterinnen und -botschafter der Caritas Auslandshilfe solidarisieren sich mit den Flüchtlingskindern und deren Familien - etwa in Griechenland. Mit dem Protest Camp wollen sie auf die schrecklichen Zustände in Flüchtlingslagern aufmerksam machen. Leute leben dort unter unmenschlichen Bedingungen bei Wind, Wetter und Regen und mit Covid-19 in provisorischen Unterkünften und Zelten leben.