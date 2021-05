Prominente Unterstützung beim Re-Use-Day im ASZ Bludenz

Bludenz. Bürgermeister Simon Tschann, Stadträtin Martina Brandstetter und Umweltreferent Wolfgang Maurer packten beim heutigen Re-Use-Sammeltag im Bludenzer ASZ mit an. Mit dabei waren unter anderem Steh- und Deckenlampen, Kinderspielsachen und verschiedenstes Dekomaterial.

Als Starschuss in die diesjährige Umweltwoche hat die Stadt Bludenz heute zum großen Re-Use-Sammeltag in das Altstoffsammelzentrum geladen. Die Helfer bekamen beim Entgegennehmen der prall gefüllten Re-Use-Boxen tatkräftige Unterstützung von Bürgermeister Simon Tschann, Stadträtin Martina Brandstetter und Umweltreferent Wolfgang Maurer. „Zu sehen, wie viele Menschen den Service des Sammeltages in Anspruch nehmen, stimmt mich sehr zuversichtlich“, freut sich Bürgermeister Simon Tschann. „Wiederverwerten statt Wegwerfen schont nicht nur die Umwelt, sondern schafft auch Arbeitsplätze.“ Die im ASZ gesammelten Alltagsgegenstände werden nämlich zur Aufbereitung und Wiederverkauf an die Second-Hand-Shops von Caritas, Integra und Lebenshilfe Vorarlberg weitergeben.

Factbox:

Umweltwoche: von 28. Mai bis 6. Juni

Re-Use-Day: 29. Mai 2021, von 9 bis 13 Uhr

Social-Media-Gewinnspiel: Einsendeschluss am 2. Juni, 12 Uhr

Use What You Have-Festival: 4. bis 6. Juni mit Re-Use-Markt in der Fabrik Klarenbrunn, spannenden Filmvorführungen, Konzert von Prinz Grizzely, Workshops und vielem mehr