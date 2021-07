Prominente Gesichter aber nur als Cotrainer in der AKA

Drei neue Cotrainer hat die Akademie Vorarlberg präsentiert.

Drei äußerst prominente Trainer zog die heimische Fußballakademie für die neue Saison an Land. Allerdings sind sie dann nur in der Rolle als Cotrainer tätig. Roman Ellensohn, zuletzt für wenige Wochen beim Zweitligist FAC Wien als Trainer tätig, kehrt als Cotrainer der Unter-15-Jährigen in die Mehrerau zurück. Bei den Unter-16-Jährigen unterstützt der ehemalige Bezau-Spielertrainer Lokman Topduman den Cheftrainer Helmut Hafner. Günter Riedesser übernimmt den Posten als Cotrainer der Unter-18-Mannschaft mit Coach Heinz Fuchsbichler.