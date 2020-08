Promi Big Brother 2020: Heiße Szenen - unter der Dusche

Nirgendwo wird unter der Dusche so sinnlich geschrubbt und geseift wie im Märchenland.

Versexte Blondine

Ist Emmy (21) wirklich so oder spielt sie bei Promi Big Brother nur eine Rolle, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen? Seit vergangenem Freitag sitzt die Beauty & The Nerd-Bekanntheit im TV-Knast und machte dort sofort mit wilden Sextalks und süß-dümmlichen Aussagen von sich reden. Genau dieses Verhalten verwundert ihren Ex-Show-Kollegen Chris Grey. Er drehte dieses Jahr knapp 21 Tage lang zusammen mit der 21-Jährigen – und lernte sie von einer völlig anderen Seite kennen, wie er Promiflash berichtet: "Wir haben wochenlang Terror bei ‘Beauty & The Nerd’ erleben dürfen. Emmy hat es dieses Mal aber mit viel stärkeren Charakteren zu tun, mit Leuten, die Erfahrung haben in der Öffentlichkeit und auch mit Reality-Formaten. Deswegen hatte sie gar keine andere Chance als in die Opferrolle zu schlüpfen."