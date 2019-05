Projekttag am BORG Götzis

Das Projekt „Fit for life“ am BORG Götzis wurde erstmals vor sechs Jahren initiiert und in dieser Form Ende Mai zum dritten Mal durchgeführt. Die Organisation steht vor allem unter der Federführung von Schulärztin Dr. Sandra Pichler und Direktor Thomas Rothmund.

Götzis Insgesamt haben an den zehn Workshops rund 220 Schülerinnen und Schüler des BORG Götzis teilgenommen. Die Schüler konnten aus den Themen wie „Das Beste für Ohr und Auge“ (OptikHaus Götzis), „Sozial gut drauf“ (Soziales Jahr), „Essstörungen“ (Caritas), „Unterwegs in der virtuellen Welt (Polizei Götzis) oder HIV/Aids (Aids Hilfe) und „Bling-Bling Glücksspielparcours (Supro) auswählen. Aber auch die Workshops: „Kinder- und Jugendanwaltschaft“ (kija), „Verträge sind einzuhalten“ (Kanzlei LF), „Von Kröten und Mäusen“ – der Zirkus um das liebe Geld (Ifs) oder Erste Hilfe ist einfach“ stießen auf großes Interesse bei den Jugendlichen.

„Ziel dieses Projekttages ist es, die Schüler/innen des BORG Götzis in ihrer Persönlichkeit zu stärken und positive Wege für nachhaltiges Wohlbefinden aufzuzeigen. Die inhaltlich breit gestreuten Workshops für die Schüler/innen bieten dazu wichtige Impulse – vom rechten Handeln in Notsituationen über das Unterschreiben von Verträgen bis zum sorgsamen Umgang mit den Sinnesorganen Auge und Ohr. Zahlreiche Organisationen in Vorarlberg leisten gute Arbeit, die im Rahmen dieses Aktionstages ihre Angebote zur Unterstützung und Hilfe für junge Menschen vorstellen, “ informiert Direktor Thomas Rothmund. Der über vier Stunden dauernde Aktionstag wurde mit einem gesunden Buffet für alle Teilnehmer/innen abgerundet.VER

Umfrage: „Aktionstag „Fit for Life“ im BORG Götzis

„Was hat dir persönlich am diesjährigen Aktionstag gefallen?“

Eva Kienböck, 16 Jahre, BORG Schülerin

„Ich finde der Workshop „Verträge sind einzuhalten“, den ich gerade besucht habe, war sehr informativ. Ich konnte dem Vortrag gut folgen und die Beispiele waren auf den Alltag bezogen. Aus meiner Sicht sehr lebensnah und der Referent hat die Inhalte sehr gut rüber gebracht.“

Walser Johannes, Referent von der Anwalts Kanzlei Längle-Fussenegger-Singer

„Ich bin erstmals beim Projekttag im BORG dabei. Es hat mir Spaß gemacht, mit den Schülerinnen und den Schülern zu arbeiten. Sie haben alle großes Interesse am Thema gezeigt.“

Alexander Baumgartner, 19 Jahre, BORG Schüler

„Ich war beim Erste-Hilfe-Kurs im Turnsaal. Es war sehr interessant, obwohl ich schon viel wusste. Wir haben miteinander das richtige Verhalten im Ernstfall praktisch geübt und wiederholt. Der Projekttag war eine tolle Abwechslung zum Schulalltag.“

Rosa Wieser, 15 Jahre, Schulsprecherin