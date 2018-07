Projekt „Zucker, Zucker“ - Workshop zur gesunden Jause

Bludenz. Die Frage nach der richtigen Kindergartenjause, welche das Kind mit Energie versorgt, ist und bleibt eine große Herausforderung.

Werbung, Wünsche der Kinder aber auch Zeitmangel am Morgen entscheiden oft über die Auswahl der Lebensmittel.

Dieser Thematik hat sich das Kindergartenteam gestellt und so startete das Projekt mit einem spannenden Fachvortrag von Ernährungswissenschaftlerin Birgit Höfert zum Thema „Zucker, Zucker“. Die anschließenden fünf Workshops ermöglichten den Eltern gemeinsam mit der Diätologin Julia Giacomuzzi und der Projektleiterin Birgit Höfert im Kindergarten das Gelernte auch praktisch umzusetzen. Neben einem aktiven Austausch untereinander, wo so manche Frage eine Antwort fand, wurden die Kinder bei der anschließenden Jause mit den selbstgemachten Kreationen der Eltern verwöhnt. Ein Highlight war sicher das Sammeln der Rezepte, welche die Kinder zuhause auf einem großen Plan aufkleben durften. So können die neuen Lieblingsgerichte auch schnell wieder nachgekocht werden.