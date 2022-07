Projekt Taurus-Signatur 22 von Gottfried Bechtold

Bregenz (BRK) – Die Landeshauptstadt Bregenz präsentiert das Projekt „Taurus-Signatur 22“.

Das Projekt „Taurus-Signatur 22“ ist die Fortsetzung und gleichzeitig der Abschluss seiner Signaturprojekte (SIGNATUR 02 Staudamm, Silvrettastausee und SIGNATUR 015 Schneeintervention Lech), in denen er die Idee des Readymades ad absurdum führt und die Beziehung von Autorenschaft und Objekt neu vermisst.

Der Künstler Gottfried Bechtold hat für sein Projekt verschiedene Arbeiten im öffentlichen Raum in Bregenz realisiert:

Die TAURUS-Lokomotive wird schwarz foliert und mit der Signatur von Gottfried Bechtold in Weiß versehen. Am 19. Juli wird diese feierlich in den Bahnhof Bregenz einfahren: Reden, Blasmusik und Taufe der Lokomotive sind für dieses Event geplant. Im Anschluss wird die TAURUS-Lokomotive auf ihre Fahrt durch Europa vorbereitet.