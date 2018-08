Projekt Schebesta-Areal gefährdet? Das sagt Egger

Nach dem Konkursantrag über die Lacha & Partner GmbH wurden Gerüchte laut, dass das Projekt beim Schebesta-Areal gefährdet sei. Hohenems-Bürgermeister Dieter Egger beschwichtigt.

In den vergangenen Tagen wurden Gerüchte laut, damit könnte das Projekt beim Schebesta-Areal gefährdet sein. Die Stadt Hohenems stellt nun klar, dass dies nicht der Fall sei. “Das Areal um die Rosenthal-Villa wurde von einer Investorengruppe erworben. Durch einen Projektsicherungsvertrag hat sie die Stadt die aktive Mitsprache, Mitgestaltung sowie die städtebaulichen Rahmenbedingungen des Projektes gesichert”, so Bürgermeister Dieter Egger via Facebook.