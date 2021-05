Projekt „Hochwasserschutzausbau Oberlochauerbach“ vorerst abgeschlossen

Lochau. Mit den Bachöffnungen am Spehler bzw. im Mündungsbereich in den Bodensee wurden die Arbeiten im Rahmen des Projektes „Hochwasserschutzausbau Oberlochauerbach“ vorerst abgeschlossen. Der Durchlasses L190 wird voraussichtlich im Jahr 2022/2023 erstellt.

Bestens gelungen ist der hochwassersichere Ausbau des kleinen Oberlochauerbaches vom Spehler durch das Ortszentrum bis hinunter an den See. Jetzt fehlt nur noch der letzte Bauabschnitt mit dem Neubau des Bachdurchlasses im Bereich L190. Und wie die Abteilung Straßenbau (VIIb) vom Amt der Vorarlberger Landesregierung dazu mitteilt, muss die Erneuerung dieses Durchlasses auf das Jahr 2022/2023 verschoben werden.

„Unsichtbar“ fließt das Wasser dann in einem neu ausgebauten „Kanalstrang“ am Alten Schulhüsle vorbei, unter der Landesstraße L1 durch, weiter durch das Schulzentrum und vorbei an der Schulsportanlage und kommt erst am Beginn des neu adaptierten und neu beleuchteten Fuß- und Radweges im Bereich der neuen Wohnanlage Seedomizil wieder „sichtbar“ für alle zu Tage. Das hier zudem prächtig gestaltete, offene und neu bepflanzte Gerinne begeistert, vielfach auch „ohne Wasser“, die zahlreichen Benutzer.