Projekt Giga-Kraftwerk: Das muss dafür gebaut werden

illwerke vkw Vorstandsmitglied Helmut Mennel und Landeshauptmann Markus Wallner sprachen bei "Vorarlberg LIVE" über das geplante Milliardenprojekt.

Großprojekt bedeutet in der Regel auch Großbaustelle. In dieser Richtung kann Helmut Mennel im Gespräch mit Pascal Pletsch aber Entwarnung geben. Die an der Oberfläche notwendigen Bauwerke bestehen bereits: nämlich der Lünersee und die Rodundbecken. Die Technik, die für das neue Giga-Kraftwerk notwendig sein wird, Stollen und Kavernen in denen sich die Maschinen befinden, wird weitgehend unterirdisch gebaut.