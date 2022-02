Sozialsprengel Raum Bludenz und Stadt Bludenz starten gemeinsam das Projekt „Community Nursing“

Bludenz. Nicht erst seit Corona ist der Pflegebereich und seine Problematik wieder verstärkt ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Mit dem neuen Pilotprojekt „Community Nursing“ soll das Case & Care Management in den Gemeinden unterstützt werden. Auch im Raum Bludenz werden künftig daher Community Nurses eingesetzt.

Österreichweit haben sich dabei 145 Projekte beworben. Fünf Einreichnungen aus Vorarlberg haben eine schließlich eine Zusage bekommen, darunter auch Bludenz. Finanziert wird das ganze vom Programm „Next GenerationEU“ der Europäischen Union. 500.000 Euro an Fördermitteln fließen dabei bis Ende 2024 an das Projekt, welches vom Sozialsprengel Raum Bludenz in Zusammenarbeit mit Stadt Bludenz und den Umland-Gemeinden umgesetzt wird.