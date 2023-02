Programm im Künstlerhaus und Magazin 4 gesichert

Bregenz (BRK) – Rund 237.000 Euro, der Großteil davon für hauseigene Produktionen. Dieses Budget hat der Stadtrat am 7. Februar für verschiedene Kulturprojekte genehmigt

Wie Bürgermeister Michael Ritsch nach der Sitzung betonte, wolle man dieses Jahr diverse Veranstalter unterstützen, unter anderem das Aktionstheater Ensemble mit 30.000 Euro, das Filmforum Bregenz mit 12.500 Euro oder das Ensemble plus mit 6.000 Euro. Auf der Tagesordnung standen aber auch von Bregenz selbst initiierte Events, deren kulturelle Ausstrahlung weit über die Stadtgrenzen hinaus reicht. So werden für die im Juli startende Sommerausstellung im Palais Thurn & Taxis 78.500 Euro investiert. Sie ist dem in Bregenz aufgewachsenen Künstler Uwe Jäntsch gewidmet. Mit den beschlossenen Mitteln wird auch das Artist-in-Residence-Programm der Stadt finanziert, bei dem einer oder einem im Ausland lebenden Kunstschaffenden vom Sommer bis zum Herbst Wohnung, Atelier und benötigtes Material finanziert werden. Außerdem trägt die Stadt die Abgangsdeckung für das Jahresprogramm im Magazin 4 in der Höhe von 102.400 Euro.