Profiradsportler Patrick Jäger tritt von der großen Bühne ab

Ein Vorarlberger wird dem Radteam Vorarlberg in diesem Jahr fehlen. Der 24-jährige Klauser Patrick Jäger beendet seine aktive sportliche Karriere und wechselt zu seinem Vater in den Familienbetrieb und geht seinem Beruf als Spengler künftig nach. Sechs Jahre gehörte der talentierte Pedalritter dem Team Vorarlberg an. Vor zwei Jahren nahm er an der Österreich Radrundfahrt teil und feierte seine sportlichen Erfolge vor allem bei internationalen Rundfahrten mit guten Platzierungen. Er wird dem Radsport in Vorarlberg fehlen.