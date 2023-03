Professionelle Betreuung zuhause bis zum Tod

Krankenpflegeverein Rankweil/Meiningen/Übersaxen setzt auf neues Projekt und steht vor großen Herausforderungen.

In der Hauskrankenpflege kann Pflegeleiterin Barbara Klocker auf ein sehr professionelles Team zurückgreifen. Kameradschaft und Teamgeist sowie die Ausbildung von jungen Pflegehelfern hat oberste Priorität. „Der Betreuungsbedarf an älteren Menschen steigt kontinuierlich und rasant an. Es kommen große Herausforderungen in der Pflege und Betreuung auf den Verein zu“, so Barbara Klocker. Große Unterstützung gibt es laut Klocker im neuen Projekt, wo man dem Wunsch entsprechend von sterbenden Menschen umsetzt und die Klienten bis zum Tod zuhause professionell begleitet. Heuer hat die Hauskrankenpflege Rankweil schon zehn Verstorbene in den eigenen vier Wänden betreut. Der Mobile Hilfsdienst Rankweil hat im abgelaufenen Jahr 177 Klienten bei diversen Aufgaben großartig unterstützt und war 24.000 Stunden im Einsatz. 75 MOHI-Helfer sorgten sich um die Anliegen der älteren Generation. „Ich sehe es als meine neue Kernaufgabe neue Lösungsansätze und neue Angebote zu finden, damit die Menschen in Rankweil, Meiningen und Übersaxen auch in Zukunft ausreichend und bestens betreut sind. Bin überzeugt die Aufgaben gut meistern zu können“, sagt MOHI Rankweil Leiterin Daniela Kessler. Laut Kessler wird es in den nächsten Jahren unumgänglich sein alle Mitarbeiter und das Personal stets weiterzuentwickeln um den immer größer werdenden Bedarf der älteren Menschen anzupassen. „Langjährige, engagierte Mitarbeiter ist die Basis für sehr zufriedene Klienten. Können durchaus optimistisch in die Zukunft blicken“, fügt Kessler abschließend hinzu. Die Leiter Barbara Klocker und Daniela Kessler sowie alle Mitarbeiter in der Hauskrankenpflege Rankweil und vom Mobilen Hilfsdienst Rankweil wurden mit einer neuen Arbeitsbekleidung ausgestattet. Mit Angelika Knobel konnte eine neue Mitarbeiterin in der Hauskrankenpflege gefunden werden. Martina Meusburger hat mit der Ausbildung im Bereich Casemanagement gestartet. Die Zunahme an Demenz-Erkrankungen nimmt immer weiter zu. Noch heuer soll der Start eines Pilotprojekt von der Marktgemeinde Rankweil mit dem Krankenpflegeverein Rankweil-Übersaxen erfolgen. Die Räumlichkeiten im Fuchshaus Rankweil sollen noch heuer adaptiert werden um bessere Rahmenbedingungen für Mitarbeiter und Klienten zu schaffen. In der Nachmittagsbetreuung gab es mehr als 100.000 Euro an Ausgaben.