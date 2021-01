Produktmanagement plädiert für Painspotting

HTL Schüler beeindrucken mit einer gesundheitsfördernden Projektarbeit.

Dornbirn. Painspotting? Was soll das denn sein? Wer findet schon gerne Schmerzen? Florian Battlogg und Maximilian Kofler, zwei findige Schüler des 4. Jahrganges Produktmanagement und FutureTecs an der HTL Dornbirn haben Antworten auf diese und ähnliche Fragen.

Und so startete das „Hirnkribbeln“ bei Florian und Max – Sport als Ausgleich auf der einen Seite war ein klarer Tipp, aber die begeisterten Techniker hörten bei dieser Maßnahme nicht auf mit ihrer „Ideenspinnerei“ und setzen sich zum Ziel, auch eine technische Unterstützung zu kreieren – und fanden natürlich eine Lösung: In Form einer Sensormatte mit textilen Drucksensoren, die von den beiden angefertigt wurde. Setzt man sich auf diese Matte, wird das Sitzverhalten anhand einer App analysiert: Wie lange sitzt man, wie ist das Gewicht verteilt, … – und all diese Faktoren sind die Basis für Vorschläge, wie man sein Sitzverhalten verändern kann und Rückenschmerzen vorbeugt.