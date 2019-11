Problemstelle Emojis

Ein Daumen hoch ist schnell missverständlich, wie Finanzminister Löger zeigt. Wir haben ihm ein kleines Lexikon der Emojis erstellt.

Was bei Textnachrichten ohne Emojis fehlt? Mimik, Gestik und der Tonfall. Doch diese sind für die Bedeutung der Aussagen ganz wichtig und werden oftmals falsch verstanden. Seit dem TV-Auftritt von Ex-Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) am Sonntagabend bei "Im Zentrum" ist die Bedeutung des "Daumen hoch"-Emojis unklar. Löger behauptet, dass der Daumen hoch an Heinz-Christian Strache die Bedeutung "Gib a Ruh'" hatte.