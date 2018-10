Probier’s mal mit Blasmusik

Auftakt zum Jubiläumsjahr der Musikschule Vorderland

Mehr als 140 vorwiegend musikalische Veranstaltungen finden in den nächsten acht Monaten statt, darunter neun spezielle Konzerte und eine Konzertreise in den kommenden Herbstferien nach Marokko. Zum Auftakt lud Direktor Ingold Breuss und sein Team in den Vinomnasaal zu einem Abend, der sich ganz der Blasmusik widmete. Schule und Lehrer bilden zahlreiche Schüler auf den verschiedenen Instrumenten aus und leisten hierbei Grundlagenarbeit und Nachwuchsförderung für die Musikvereine. Beim Konzert zeigten die Kinder und Jugendlichen, dass auf ihren Instrumenten aber so ziemlich jeder Musikstil möglich ist. Das Programm führt von Barock, Klassik und Neuzeit bis in die Moderne. Klassische Stücke von Carl Maria von Weber, Johann Sebastian Bach und Carl Stamitz kamen ebenso zur Aufführung, wie zeitgenössische Hits von John Lennon, Freddie Mercury oder Klaus Badelts Filmmusik aus „Der Fluch der Karibik“, oder Terry Gylkisons Lebensweisheit „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“. Für Direktor Breuss war für einmal zurücklehnen und genießen angesagt, um und durch das Programm führte Dietmar Nigsch, in seiner Funktion als Blasmusikfachbereichsleiter der Schule. Der Abend mit viel Drive und Elan der Schüler, wurde von den Besuchern mit einigen Attributen versehen: Furios, vielseitig, kurzweilig lauteten die Kommentare.