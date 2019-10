Proben fÃ¼r den Ernstfall

Mit der alljährlichen Schlussübung beendete die Freiwillige Feuerwehr das Probenjahr 2019.

Dornbirn. Neben den theoretischen Schulungen stehen bei der Feuerwehr jedes Jahr auch zahlreiche praktische Übungen auf dem Programm, um im Ernstfall gerüstet zu sein. Den Abschluss bildet dabei jedes Jahr die Schlussübung im Herbst.

Drehleiter befreite eingeschlossene Personen

Brandalarm mit Rauchentwicklung in den Räumlichkeiten der Vorarlberger Gebietskrankenkasse, sowie ein schwerer Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person – dies war die Annahme der diesjährigen Schlussübung am vergangenen Samstag im Zentrum von Dornbirn. Professionell rückten die Einsatzkräfte an und hatten die Situation schnell unter Kontrolle. Auch durch den Brand im Obergeschoss eingeschlossene Personen konnten rasch mit der Drehleiter „befreit“ werden.

Interessierte Besucher verfolgten Übung

Hand in Hand kümmerten sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Rettungsabteilung Dornbirn bei der Befreiung der eingeklemmten Person aus dem verunfallten Fahrzeug zusammen und konnten diese dann auch sicher bergen. Zahlreiche Zaungäste verfolgten mit großem Interesse die Übung und bekamen so einen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr. Auch Bürgermeisterin Andrea Kaufmann verfolgte die Schlussübung aufmerksam: „Die jährliche Schlussübung zeigt eindrücklich das professionelle Handeln unserer Feuerwehr, die rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr für die Sicherheit der Dornbirner bereit steht“, so das Stadtoberhaupt.

Größte Feuerwehr im Lande