Pro und Contra Smart Meter: Das spricht für und gegen die neuen digitalen Stromzähler

"Stop Smart Meter" spricht sich gegen die neuen Stromzähler aus. Die illwerke vkw sehen die Gegenargumente der Initiative hingegen kritisch und sind um höchste Sicherheit bemüht.

Aufgrund einer EU-Verordnung müssen auch in Vorarlberg bis 2022 alle Stromzähler durch neue digitale Versionen, sogenannte Smart Meter ersetzt werden. Bereits seit Bekanntwerden dieser Umstellung spalten sich die Meinungen zum Thema Smart Meter. Die Initiative " Stop Smart Meter ", die auch in Vorarlberg aktiv ist, spricht sich gegen die Umstellung auf neue Zähler aus und hat dazu auch eine Petition gestartet.

Aufklären statt aufhalten

"Was tun die mit diesen Daten?"

Was die Strahlenbelastung angehe spreche der Geschäftsführer der VKW von einem Vergleichswert von einer SMS pro Tag. Allerdings werde hier laut Hohn nicht erwähnt, dass jeder Zähler auch als Repeater funktioniere, sprich nur eine gewisse Reichweite habe und die Daten im Netzwerk weiterleite. "Wir haben hier deutlich mehr elektromagnetische Strahlung als im ersten Moment behauptet", ist Hohn überzeugt. Auch in Sachen Datenschutz sieht das Mitglied der Initiative die neuen Stromzähler eher kritisch. "Es ist einfach so, dass ich anhand von Verbrauchsdaten herausfinden kann wie jemand lebt", erklärt er im VOL.AT-Gespräch. Hier stellen sich Hohn folgende Fragen: "Was tun die mit diesen Daten? Warum ist das notwendig?"