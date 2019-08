Vorarlberger Initiative wehrt sich gegen neue Stromzähler

Aufgrund einer EU-Verordnung müssen bis 2022 alle Stromzähler in Vorarlberg durch digitale Smart Meter ersetzt werden. Eine Initiative wehrt sich gegen die modernen Stromzähler, da sie eine erhöhte Strahlenbelastung und Datenmissbrauch befürchten.

Beim Stromnetz-Anbieter Vorarlberg Netz, einer Tochtergesellschaft der illwerke vkw, ist man von den Vorteilen der neuen Stromzähler überzeugt. Der Stromverbrauch könne zeitnah und direkt an den Netzbetreiber übermittelt werden, sagt Geschäftsführer Johannes Türtscher gegenüber ORF Vorarlberg.

Überblick über den Stromverbrauch

Smart Meter erfassen den Stromverbrauch entweder einmal am Tag oder im Abstand von 15 Minuten, dies geschehe jedoch nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden. Die gesammelten Daten sind jederzeit abrufbar und können einen guten Überblick über den Stromverbrauch geben. Ab 2020 sollen 180.000 Stromzähler in Vorarlberg ausgetauscht werden.

Vorarlberg Netz weist Vorwürfe zurück

Der Vorwurf der unfreiwilligen Strahlenbelastung trifft bei Vorarlberg Netz auf Unverständnis. Die Belastung sei gering und entspreche etwa einer SMS am Tag. Außerdem trage man die Smart Meter - im Gegensatz zu Mobiltelefonen - nicht nah am Körper.

Auch die Befürchtung, dass sensible Daten in die falschen Hände gelangen könnten, will Türtscher von Vorarlberg Netz nicht gelten lassen. Die Daten bestünden nur aus unverständlichem Zahlensalat, mit dem sowieso niemand etwas anfangen könnte. Es würden keine personenbezogenen sondern nur für die Abrechnung relevante Daten übermittelt werden.