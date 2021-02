Prirsch traut sich einen vorderen Tabellenplatz zu

FC Dornbirn Verteidiger Florian Prirsch blickt optimistisch ins Frühjahr

„Ein Platz in der oberen Tabellenhälfte ist auf alle Fälle drin. Wir haben gezeigt, dass wir gegen fast alle Teams Punkten oder gar einen Sieg einfahren können. Es gilt aber wieder so starke Leistungen wie im Herbst abzurufen. Die Liga ist sehr ausgeglichen und sehr eng, da kann noch so viel passieren“, sagt Florian Prirsch (22). Für Prirsch wurde die Testphase trotz der Pandemie mit einem guten Alternativprogramm ziemlich gut bewältigt, auch wenn er sich gewünscht hätte noch einige Vorbereitungsspiele mehr zu spielen.