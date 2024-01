Prinzessin Kate nach Bauch-OP länger im Krankenhaus

Prinzessin Kate muss nach einer Operation am Bauch einige Zeit im Krankenhaus verbringen und kann monatelang keine Termine wahrnehmen.

Der Eingriff sei geplant gewesen und erfolgreich verlaufen, ließ die Ehefrau von Thronfolger Prinz William am Mittwoch über den offiziellen Kanal des Kensington-Palasts auf der Online-Plattform X (früher Twitter) mitteilen.

all

all

self

self

Die 42-Jährige werde nun 10 bis 14 Tage in der Klinik bleiben, bevor sie sich dann zu Hause weiter erholen werde. Vermutlich werde sie frühestens nach Ostern wieder in der Öffentlichkeit auftreten.

Polizisten bewachen die Klinik, in der Prinzessin Kate liegt. © Reuters

all

all

self

self

Britische Medien wiesen darauf hin, dass die Prinzessin zuletzt an Weihnachten in der Öffentlichkeit gezeigt hatte. Damals hatte sie mit den anderen Mitgliedern der Royal Family einen Gottesdienst auf dem königlichen Anwesen Sandringham in Ostengland besucht.