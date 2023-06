William und Kate auf royaler Hochzeit

Sie besuchen die Hochzeit des jordanischen Kronprinzen.

Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate nehmen als Gäste an der Hochzeit des jordanischen Kronprinzen Hussein bin Abdullah II. und seiner Verlobten Radschwa Al Saif teil. Dies bestätigte der Kensington-Palast am Donnerstag auf Anfragen der Deutschen Presse-Agentur. Das jordanische Paar heiratet am Donnerstag im Zahran-Palast in der Hauptstadt Amman. Dort gaben sich vor 30 Jahren auch schon die Eltern des 28-jährigen Hussein, König Abdullah und Königin Rania das Jawort gegeben.