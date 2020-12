Primar Kloimstein: "Die wirkliche Krise kommt erst"

Der ärztliche Leiter der Stiftung Maria Ebene, Primar Dr. Philipp Kloimstein war am Montag zu Gast im "Vorarlberg Live"-Studio.

Warum die Feiertage für viele Menschen eine Herausforderung sind – um so mehr in der aktuellen Corona-Krise und wie krankrankhaftes Suchtverhalten oder gar Suizid als Folge von vermehrter Einsamkeit rund um Weihnachten und Neujahr vermieden werden kann. Darüber sprach VOL.AT-Chefredaktuer Marc Springer am Montag bei "Vorarlberg Live" mit dem ärztliche Leiter der Stiftung Maria Ebene, Primar Dr. Philipp Kloimstein.