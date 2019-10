Primar HÃ¶fle bleibt Chefarzt

Am Landeskrankenhaus Hohenems wird der Internist auch die kommenden drei Jahre als ärztlicher Leiter tätig sein.

Hohenems . Am 30. September endete die Funktionszeit von Prim. Prof. Dr. Günter Höfle als ärztlicher Leiter des LKH Hohenems – in der daraus resultierenden Ausschreibung entschied sich die Geschäftsführung der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft für eine weitere Periode des erfahrenen Internist als Chefarzt.

Prim. Prof. Dr. Günter Höfle, Abteilungsleiter der Inneren Medizin am Emser Landeskrankenhaus, bleibt somit Chefarzt und steht insgesamt über 70 Ärzt/innen vor. Höfle ist bereits seit 1. Oktober 2006 am LKH Hohenems beschäftigt und hatte die ärztliche Leitung als Internist bereits in den Jahren 2007 bis 2013 inne. „Die Erfolge der letzten Jahre haben gezeigt, dass ein gut auf einander abgestimmtes, engagiertes Mitarbeiterteam unglaublich viel erreichen kann. Mir ist es ein großes Anliegen, diesen positiven Teamgeist am LKH Hohenems zu erhalten, um weiterhin besten medizinischen Service mit einem sensiblen Gespür für alle Anliegen der Patienten anbieten zu können“, freut sich der alte und neue Chefarzt.