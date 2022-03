Prima la Musica: Herausragende Leistungen

20 Musikschüler*innen der Musikschule Rankweil-Vorderland im Alter von 8 bis 16 Jahren haben erfolgreich an der Vorarlberger Vorausscheidung teilgenommen. Sieben davon konnten sich für den Bundeswettbewerb qualifizieren.

Wie in den vergangenen Jahren sind die Musikschüler des Vorderlands auch heuer mit Spitzenleistungen im im landesweiten Vergleich dabei. „Allen Preisträger*innen unserer Musikschule gratuliere ich recht herzlich und wünsche ihnen beim Bundeswettbewerb im Mai viel Erfolg. Ein herzliches Dankeschön gilt auch allen beteiligten Lehrpersonen und Eltern, die hinter diesem guten Ergebnis stehen“, so Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall.

Wichtigster Musikwettbewerb in Österreich

„Prima la Musica“ wird seit 1995 auf Landes- und Bundesebene durchgeführt und richtet sich an Kinder und Jugendliche, die Freude am Musizieren haben. Ziel ist es, musikalisch fleißige und hochbegabte Musikschülerinnen und -schüler zum musikalischen Wettbewerb zu motivieren und zu fördern. Je nach Altersgruppe müssen mindestens zwei oder drei Originalwerke aus verschiedenen Stilepochen gespielt werden. Der Bundeswettbewerb findet jedes Jahr in einem anderen Bundesland statt – heuer vom 20. bis 31. Mai in Feldkirch.