PRIDE: Wie offen ist Vorarlberg?

Juni ist Pride Month – auch im Ländle. Doch wie offen ist Vorarlberg eigentlich? Können queere Menschen sich hier sicher fühlen? Und was sollte sich noch verändern? WANN & WO hat sich in der Community umgehört. Außerdem könnt ihr auch selbst zu unserem aktuellen WANN&WO-Thema abstimmen!

Strahlende Gesichter, Menschen, die fröhlich mit Regenbogenflaggen durch die Straßen der Bregenzer Innenstadt ziehen und leidenschaftliche Reden auf dem Kornmarkplatz halten – so wird mit dem Christopher Street Day am PRIDE-Wochenende in Bregenz die Vielfalt der LGBTQIA+Community gefeiert. Doch wie offen und tolerant ist das Ländle eigentlich gegenüber der LGBTQIA+ Community? Wie sicher können sich queere Menschen hier fühlen? Was sollte sich noch verändern? Und wie kann man sich am besten für queere Menschen engagieren und sie unterstützen? WANN & WO hat sich in der LGBTQIA+ Community umgehört.