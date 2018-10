Prickelndes Finale mit Scotch and Soda

Das Freudenhaus verabschiedete sich mit einer phantastischen Circus-Produktion in die Winterpause.

Lustenau. Vergangenes Wochenende feierte das Freudenhaus Lustenau mit der letzten Vorstellung der Circustheater- und Musikgruppe Company 2 ein würdiges Finale. An gleich sieben Spieltagen begeisterte die australische Formation mit ihrer neuen und preisgekrönten Show „Scotch & Soda“ vor ausverkauftem Haus und entführten die Besucher einen Abend lang in die surreale Welt eines Vaudeville-Theaters der 20er Jahre. Das Freudenhaus-Ambiente bot dafür die perfekte Kulisse. Die Künstler ernteten frenetischen Applaus vom Publikum für ihre aufsehenerregenden Artistikeinlagen auf dem Kunstrad, am Vertikalseil, bei Partnerakrobatik und am Treterboard sowie für ein musikalisches Feuerwerk. Die Multiinstrumentalisten der „Uncanny Carnival Band“ bedienten und beherrschten nahezu jedes Musikgenre und boten mit ihren Klängen die richtige Zutat für einen „prickelnden Circus-Cocktail“.