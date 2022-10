Pressestunde mit Edtstadler: Was hat Putin vor - und was Europa?

In der Pressestunde am Sonntag beschäftigen sich Gerold Riedmann, Simone Stribl und Karoline Edtstadler vor allem mit brennenden Fragen zum Ukraine-Krieg.

Der russische Präsident Putin stellt die Friedensordnung in Europa weiter in Frage. Mit den Schein-Referenden in besetzten Gebieten in der Ukraine wurde von Russland eine (von der EU nicht anerkannte) Annexion festgelegt. Wie kann die Europäische Union darauf reagieren? Wie geeint bleiben die Mitgliedsstaaten in ihrer Sanktionspolitik? Steht die ÖVP uneingeschränkt hinter den Sanktionen gegen Russland? Welche Pläne verfolgt Verfassungsministerin Edtstadler bei der Neugestaltung der Weisungsspitze im Justizbereich? Und welche Folgen sieht sie im Ergebnis der Tiroler Landtagswahlen für die türkis-grüne Koalition auf Bundesebene?