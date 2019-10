Pressekonferenz von SCR Altach live bei Russmedia

Vor dem Heimspiel in der Tipico Bundesliga gegen das Schlusslicht Admira Wacker macht SCR Altach die Pressekonferenz im Vorarlberger Medienhaus.

SCR Altach steht im Heimspiel gegen das Schlusslicht Admira Wacker am Samstag, 17 Uhr, Cashpoint-Arena vor einem Pflichtsieg. 21 Stunden davor nimmt SCR Altach Trainer Alexander Pastoor sowie Neuerwerbung Sidney Sam bei einer öffentlichen Pressekonferenz im Russmedia in Schwarzach Stellung wie man gegen die Südstädter drei Punkte holen will. Was Altach in der Länderspielpause besonders getan hat um wieder erfolgreich zu werden, das gibt der Holländer preis.