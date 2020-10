FH Vorarlberg wird Europäische Universität

„European University“: Zukünftige Studierende der FH werden in den nächsten Jahren einen europaweit vernetzten Hochschulcampus in Dornbirn erleben

Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink präsentierte am Dienstag im Vorarlberger Landhaus die "European University" - ein neu geschaffenes internationales Netzwerk dynamischer Schulen, an dem auch das Land Vorarlberg über die FH in Dornbirn beteiligt ist. Die "FH Vorarlberg wird zu einer Europäischen Universität", freute sich die Vorarlberger Bildungsreferentin.