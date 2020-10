Premiere! West Wien gegen Bregenz wird ein Geisterspiel

Ohne Zuschauer und ohne Spielmacher Ante Esegovic tritt der mehrfache österreichische Handballmeister in der Bundeshauptstadt an

Der 6. Spieltag der spusu LIGA Hauptrunde der Saison 2020/2021 bringt ein Novum, das es so noch nie gab: das erste Geisterspiel in der Geschichte des österreichischen Hallen-Handball. Da die SG INSIGNIS Handball WESTWIEN seine Heimspiele in der Südstadt im niederösterreichischen Bezirk Mödling austrägt, muss man aufgrund der aktuell geltenden Bestimmungen in Niederösterreich gegen Bregenz Handball vor leeren Rängen spielen.

Bei einem der zahlreichen Routinetest ergab sich am Montagvormittag ein positiver Covid-19-Test im Umfeld der 1. Mannschaft von Bregenz Handball. Als Reaktion darauf wurde sofort das gesamte Umfeld inklusive des Teams und der Trainer getestet, die Ergebnisse waren allesamt negativ. Zwischenzeitlich hat nun ein zweiter Test bei dem zuvor positiv Getesteten ergeben, dass auch dieser nicht an Corona erkrankt ist. Allerdings musste aufgrund des vermeintlichen Coronafalls kurzfristig der MRT-Termin von Ante Esegovic verschoben werden, wodurch sich die Diagnose der Verletzung verzögern wird. Esegovic zog sich beim Spiel gegen die Fivers am vergangenen Wochenende ohne Fremdverschuldung eine schwere Verletzung zu.

Fix ist, dass Ante Esegovic im kommenden Spiel gegen SG INSIGNIS Handball WESTWIEN nicht dabei sein kann. Komplett genesen von seiner Gehirnerschütterung ist dafür Lukas Frühstück, der somit der Mannschaft mit seinem Kampfwillen und seiner Erfahrung wieder ein starker Rückhalt sein wird.

Da die SG INSIGNIS Handball WESTWIEN seine Heimspiele in der Südstadt im niederösterreichischen Bezirk Mödling austrägt, wird das Match aufgrund der aktuell geltenden Bestimmungen in Niederösterreich vor leeren Rängen spielen, wodurch es zum ersten Geisterspiel der österreichischen Handball-Geschichte wird. WESTWIEN-Manager Conny Wilczynski: „Die Entscheidung ist für uns nicht nachvollziehbar und trifft uns hart. Wir haben die letzten Wochen Präventionskonzepte ausgearbeitet, die Halle Corona-tauglich hergerichtet und das Thema sehr, sehr ernst genommen. Es gibt in ganz Handball-Österreich keinen einzigen positiv getesteten Zuschauer. Aus unserer Sicht war das ein Schnellschuss und trifft uns als Verein sehr. Sportlich werden wir natürlich trotzdem, auch wenn der Heimvorteil nicht mehr so gegeben ist, unsere Heimspiele mit vollem Elan angehen und wollen gleich am Samstag gegen Bregenz die zwei Punkte machen.»

Etwas anderer Meinung, was die zwei Punkte betrifft, ist der Bregenzer Geschäftsführer Björn Tyrner: «Die Entscheidung, ein Geisterspiel durchführen müssen, sehen wir auch sehr kritisch. Alle Handballvereine geben sich die grösste Mühe, alle Vorschriften genau zu befolgen. Und auch die Zuschauer halten sich daran. Aber selbstverständlich ist es unser Ziel, die zwei Punkte aus Wien zurückzuholen, die wir am vergangenen Samstag den Fivers haben überlassen müssen.»

