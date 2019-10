Premiere in Götzis - "Die Fledermaus" live auf VOL.AT

Mit "Die Fledermaus" von Johann Strauß bringt das Musiktheater Vorarlberg einen Weltklassiker auf die Kulturbühne Ambach in Götzis. VOL.AT berichtet live.

Der Livestream von der Premiere "Die Fledermaus" in Götzis

Am Freitagabend findet die Premiere von der Operette "Die Fledermaus" vor ausverkauftem Haus auf der Kulturbühne Ambach in Götzis statt. Für die Inszenierung dieser wohl legendären Geschichte um Leidenschaft, Genuss und Lebensfreude konnte Barbara Herold gewonnen werden. Am Dirigentenpult steht Nikolaus Netzer, welcher das Musiktheater Vorarlberg mit Präsidentin Margit Hinterholzer und vielen Helfern, seit seinem Antritt als Intendant im Jahr 2008 zu neuen, künstlerischen Höhen mit dem Rhythmus Oper, Operette und Musical geführt hat.