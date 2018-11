Premiere des treff.theater

Die Komödie „Bunbury oder Ernst sein ist alles“ besticht mit viel englischem Humor

Dazu kamen noch das Minenspiel und der auf der Bühne zu verkörpernde englische Humor. Doch dies alles meisterte die Laienschauspielgruppe unter Regisseur Karl Müller hervorragend. Die beiden Gentlemen Algernon Moncrieff und Jack Worthing nützen jede Gelegenheit, um sich ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen zu entziehen. So erfindet Jack Worthing, der eigentlich auf dem Land lebt einen kleinen Bruder Ernst in der Stadt, um diesem zu Hilfe zu eilen und einige Zeit in der Stadt zu verbringen. In London nennt sich Jack allerdings Ernst. Als Ernst trifft er Gwendolen, verleibt sich in sie und macht ihr einen Heiratsantrag. Sein Cousin Algernon Moncrieff fährt aufs Land, um den ewigen gesellschaftlichen Verpflichtungen in London zu entgehen und nennt sich dort Ernst. Er trifft auf den Land Cecilie und verliebt sich als Ernst in die junge Dame.