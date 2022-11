Premiere: Brady Bucs treffen in München auf die Seahawks

Das Warten der deutschen Football-Fans hat ein Ende.

Mit der NFL-Partie zwischen den Tampa Bay Buccaneers und Seattle Seahawks findet an diesem Sonntag (15.30 Uhr) erstmals in der Geschichte ein Hauptrundenspiel in Deutschland statt. Rund 67 000 Fans sind beim Auftritt des siebenmaligen Superbowl-Champions Tom Brady in der Münchner Allianz Arena mit dabei. Tausende wollen die NFL-Partie im Münchner Audi Dome und in den Hofbräuhäusern in der Innenstadt verfolgen.