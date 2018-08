Premier-League-Angebot abgeleht: Darum spielt er lieber in Lustenau

Darijo Grujcic zu Angebot aus Premier League: "Es ist eine Ehre, aber ich bin aktuell in Lustenau glücklich".

Jeder Fußballer träumt davon, einmal in einer großen Liga aufzulaufen und sich mit den Größen des internationalen Fußball zu messen. Vor wenigen Tagen wäre dieser Traum für Darijo Grujcic bereits greifbar gewesen. Ein Angebot vom englischen Premier League Club Brighton & Hove Albion lag kurz vor Schluss der englischen Transferperiode auf dem Tisch der Austria. Viele Spieler wären dem Ruf von Geld, Ruhm und Ehre ohne zu zögern gefolgt. Nicht aber der junge Innenverteidiger. In Absprache zwischen Sportclub und Spieler entschied man sich das Angebot abzulehnen. Im Gespräch erklärt der 19-jährige seine Beweggründe.

Ich stehe noch am Anfang meiner Karriere und da ist vor allem Spielzeit unumgänglich. Ich habe ja erst vor kurzem den Schritt von Dornbirn nach Lustenau gewagt. Für mich ist es aktuell einfach wichtig, dass ich viel Spielzeit bekomme und die habe ich hier in Lustenau bisher erhalten. Gernot Plassnegger und das restliche Trainerteam schenken mir das notwendige Vertrauen, dafür möchte ich mich bei ihnen bedanken und auch etwas zurückgeben. Ich wurde in Lustenau super aufgenommen und ich bin aktuell hier sehr glücklich – ein Wechsel kam daher für mich einfach noch zu früh.

Die Austria ist ein familiärer Verein, bei dem ich mich von der ersten Sekunde an wohl gefühlt habe und der mir die Möglichkeit gegeben hat, mich weiterzuentwickeln. Ich bin in Lustenau groß geworden und daher ist es für mich schon etwas Besonderes in meinem Heimatort aufzulaufen. Hier im Verein sind alle fußballbegeistert und das steckt an.