Preisgeld vom Todesspiel "Squid Game"immer noch nicht ausgezahlt

Das Preisgeld von 4,56 Millionen US-Dollar aus der Netflix-Spielshow "Squid Game: The Challenge" wurde noch immer nicht an die Gewinnerin ausgezahlt.

Die Netflix-Spielshow „Squid Game: The Challenge“, die bereits vor zehn Monaten beendet wurde, sorgt für Aufsehen, da das Preisgeld von 4,56 Millionen US-Dollar noch immer nicht an die Gewinnerin ausgezahlt wurde. Mai Whelan, die in der Show als Teilnehmerin Nummer 287 auftrat, gewann in der letzten Folge das Spiel „Stein, Schere, Papier“. Trotz ihres Sieges im Februar 2023 hat sie das Preisgeld bis heute nicht erhalten und vergleicht ihre Situation humorvoll mit Tom Cruise in „Jerry Maguire“: „Zeigt mir das Geld!“

Informationen über späte Auszahlung bekannt

Obwohl die Enttäuschung groß ist, war es Mai Whelan von Anfang an bekannt, dass die Auszahlung des Geldes Zeit in Anspruch nehmen würde. Eine Quelle aus der Produktion von „Squid Game: The Challenge“ betonte, dass alle Teilnehmenden über den Zahlungsplan informiert waren: Das Preisgeld wird nach der Ausstrahlung der letzten Folge überwiesen.

Zukunftspläne der Gewinnerin

Mai Whelan, die als Kind aus Vietnam in die USA immigrierte, hat bereits konkrete Pläne für ihr Preisgeld. Sie möchte einen Teil des Geldes an Organisationen spenden, die sich für Unterprivilegierte, Tierschutz und Klimaschutz einsetzen. Bislang hat sie sich lediglich einen neuen Haarschnitt, ein Outfit von Ralph Lauren und Schuhe von Jimmy Choo geleistet, die sie auf der „Squid Game“-Gala trug.

Erfolg und Kritik der Show

„Squid Game: The Challenge“, basierend auf der südkoreanischen Serie „Squid Game“, wurde bereits für eine zweite Staffel angekündigt. Trotz des Erfolgs steht die Show unter Kritik, vor allem wegen der extremen Bedingungen während der Spiele, die zu ernsthaften Verletzungen und Nervenschäden geführt haben sollen. Mehrere Teilnehmer erwägen, Netflix zu verklagen. Dennoch ist die Show ein Symbol für den Glauben an das Überwinden von Herausforderungen, wie Mai Whelan in einem emotionalen Interview betonte: „Was auch immer Ihre Angst ist, bekämpfen Sie sie mit allem, was Sie haben, und Sie können alles erreichen.“