Preisexplosion an Zapfsäulen – Ruf nach Spritpreis-Deckel

Der ÖAMTC hat erste Tankstellen mit einem Diesel- und Benzinpreis über zwei Euro pro Liter ausgemacht.

Als erstes aufgeschlagen ist dabei gestern, Montag, eine Autobahntankstelle von BP am Brenner in Tirol. Diesel kostete 2,099, Eurosuper ebenfalls 2,099, für die Premiummarke "Ultimate" wurde für beide Treibstoffe 2,299 Euro/Liter verlangt. In Vorarlberg kosten Diesel und Super-Benzin derzeit durchschnittlich rund 1,80 Euro/Liter.

Auf die Frage der heutigen "OÖ Nachrichten", warum Österreich nicht die Mehrwertsteuer senkt, meinte Finanzmister Magnus Brunner (ÖVP): "Einfach ist nicht immer besser. Von dieser nicht sehr zielgerichteten Maßnahme hätten vor allem Besserverdiener profitiert."

In Deutschland noch teurer

Laut dem aktuellsten Vergleich der EU-Kommission (vom 28. Februar) zahlten die Ungarn 1,298 Euro für Benzin und Diesel. In Österreich lagen die Preise damals bei 1,528 bzw. 1,520. "In Deutschland und Italien kostete ein Liter Eurosuper um rund 35 Cent mehr als in Österreich, Diesel um rund 20 Cent mehr, in der Schweiz war der Dieselpreis um umgerechnet 26 Cent pro Liter höher, der Preis für Eurosuper um rund 19 Cent", rechnet der VCÖ vor. Neben Ungarn tankte man Ende Februar auch noch in Slowenien günstiger.

Keine Entspannung in Sicht

Entspannung ist jedenfalls nicht in Sicht, denn die Ölpreise steigen weiter. Die Nordseesorte Brent kostete 127,88 Dollar pro Fass (159 Liter) und war damit um 4,67 Dollar teurer als am Vortag.

In Deutschland kostete Superbenzin heute bereits 2,008 Euro je Liter, bei Diesel waren es 2,032 Euro. In Österreich kommen die Tageszahlen am frühen Nachmittag.

Ein Blick zurück zeigt jedenfalls, dass die Preise seit einem Jahr fast nur eine Richtung kennen: Nach oben. Im März 2021 kostete Diesel 1,159 und Super 1,218 Euro je Liter. Nach einem langsamen Anstieg ging dann im September die Kurve steil nach oben. Im Dezember und Jänner folgte preislich ein kleines Tal, nun geht es wieder steil bergauf.

SPÖ will Mehrwertsteuer-Senkung

SPÖ und FPÖ haben angesichts der hohen Energiekostenpreise ihre Forderung nach einer Entlastung der Haushalte bei den hohen Energiekosten erneuert.

SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll fordert eine befristete Senkung der Mehrwertsteuer auf Strom und Gas und eine 300 Euro Einmalzahlung für Haushalte mit niedrigem Einkommen - abzuwickeln über das Finanzamt. Das ergebe in Summe eine Entlastung von 500 Euro pro Haushalt.

Alois Schronn (C) APA

FPÖ-Bitschi für Spritpreisdeckel

FPÖ-Chef Herbert Kickl forderte ebenso ein sofortiges Handeln der Bundesregierung: "Es muss sofort zu einer Senkung der Mehrwertsteuer kommen, um diese galoppierenden Preise in den Griff zu bekommen."

Auch der Vorarlberger FPÖ-Landesobmann Christof Bitsch verlangt rasche Maßnahmen, um die Teuerung bei den Treibstoffen zu stoppen. Konkret fordert Bitschi die Einführung einer Spritpreisdeckelung und die Rücknahme der CO2-Steuer, die mit 1. Juli in Kraft tritt. Der Spritpreisdeckel, also die Obergrenze für den Benzin- und Dieselpreis, solle, laut Bitschi, über ein jeweiliges Senken der Mineralölsteuer gesteuert und sichergestellt werden.

Christof Bitsch (C) Serra

NEOS-Sozial und Wirtschaftssprecher Gerald Loacker wiederum meinte: "Die Regierung muss dringend handeln. Damit ist aber nicht die gönnerhafte Gutscheinpolitik gemeint, die ÖVP und Grüne derzeit betreiben, sondern eine spürbare und dauerhafte Entlastung."

Gerald Loacker (C) APA

CO2-Bepreisung macht Sprit noch teurer

Für Autofahrer drohe zudem weiteres Ungemach. Durch die Einführung der CO2-Bepreisung im Rahmen der ökosozialen Steuerreform werde es ab Mitte 2022 zu einem weiteren Anstieg um 7,7 Cent für einen Liter Benzin und 8,8 Cent für einen Liter Diesel kommen, warnt Kickl.

Fahrweise beeinflusst Verbrauch

Wobei, wie viel Geld aus dem Auspuff raucht, hängt wesentlich von der Fahrweise ab. Frühes Hochschalten und vorausschauendes Fahren hilft den Schmerz an der Tankstelle zu reduzieren.