Preiserhöhungen bei Rind- und Schweinefleisch von bis zu 25 Prozent

Mit einem Stück Schweinskarree oder einem Gulaschfleisch zum Preis einer Zigarettenpackung ist es vorerst vorbei.

Der Handelsverband meldet Preiserhöhungen von bis zu 25 Prozent in der Beschaffung. "Wichtige Fleischproduktionsländer wie die Niederlande und die USA kämpfen aktuell mit Engpässen. Das wirkt sich auch auf die Versorgungslage in Österreich aus", erklärte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will am Dienstag in einer Aussendung.