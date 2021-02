Preise für die kreativsten Judokas

Der Judoclub Dornbirn lud zur Siegerehrung der Weihnachts-Challenge.

Dornbirn. „Endlich“ – nach mehr als sieben Wochen konnte der Judoclub Dornbirn kürzlich alle Sieger der Vereins-Weihnachts-Challenge küren. Immer wieder musste aufgrund der Corona-Bestimmungen die Veranstaltung verschoben werden. „Jetzt hat es aber geklappt und zahlreiche Preisträger sind gekommen, um ihre verdienten Preise in Empfang zu nehmen“, freute sich UJC Dornbirn-Obmann Reinhold Böhler über das Wiedersehen.

Auch Dornbirn Judokas wurde in der Corona-Zwangspause kreativ und hielten die Vereinsmitglieder mit einer Advent-Challenge bei Laune, bei der es galt, lustige Aufgaben – vorgemacht per Video – zu meistern. Für besonders kreative Teilnehmer winkten Sachpreise, die nun im Freien und mit vorgeschriebenem Abstand an die verdienten Sieger übergeben wurden. Knapp 20 Judokas nahmen ihre verdiente Belohnung entgegen, darunter Judogi (Judoanzüge), Judokalender, Judomaskottchen, Judotrinkflaschen und Medaillen. „Die restlichen Preise für die fehlenden Teilnehmer gibt es beim ersten Training, das leider noch warten muss“, bedauert Böhler.