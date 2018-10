Praxis feierlich eröffnet

In der Energiefabrik an der Samina hat der Internist Dr. Andreas Schnetzer feierlich seine moderne Facharztpraxis eröffnet.

FRASTANZ In der Energiefabrik an der Samina hat der Internist Dr. Andreas Schnetzer seine moderne Facharztordination für Innere Medizin, Gastroenterologie und Hepatologie feierlich eröffnet. Zugleich lud auch Corinne Egger im selben Stockwerk zur Eröffnung ihrer Praxis für Physiotherapie und Osteopathie ein. Auf der feierlichen Ordinationseröffnung herrschte reger Besuch.

Auf 215 Quadratmetern bietet die auf neuestem Stand eingerichtete Facharztpraxis des Internisten Dr. Andreas Schnetzer mehrere Behandlungsräume mit moderner Endoskopie zur Magen – und Darmspiegelung, Ultraschalluntersuchungen und Labordiagnostik. Dem anerkannten Fachmediziner, der als Kassenarzt tätig ist, stehen mit Elke Kristof und Anja Bauer zwei diplomierte Krankenschwestern mit langjähriger beruflicher Erfahrung und zusätzlicher Endoskopieausbildung zur Seite. Dr. Schnetzer hat eine Ausbildung am LKH Bludenz absolviert. Nach über 20 Jahren Tätigkeit am LKH, zuletzt als geschäftsführender Oberarzt der Abteilung für Innere Medizin, hat er sich nun zum Schritt in die Selbstständigkeit entschlossen.