Präsentation der Studie "Safer Internet Day 2022"

Live ab 10 Uhr: Pressekonferenz mit Jugendstaatssekretärin Plakolm, Saferinternet.at-Projektleiter Jungwirth, ISPA-Präsident Kapper und der pädagogischen Leiterin von Saferinternet.at Buchegger.

Die EU-Initiative Saferinternet.at setzt sich seit vielen Jahren mit diesem Problem und einer Reihe von Fragen in diesem Kontext auseinander: Wie viele Jugendliche sind von Cyber-Mobbing betroffen? Welche Erscheinungsformen kann es haben? Wie können sich Betroffene zur Wehr setzen? Und: Was hat sich in der Pandemie in Bezug auf Cyber-Mobbing verändert? Die Ergebnisse des Institutes für Jugendkulturforschung, ergänzt um Erfahrungen aus der Praxis der Workshops von Saferinternet.at liefern Antworten dazu.