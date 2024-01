Prämierte Kabarett-Unterhaltung in Bludenz am 26. Jänner

Bludenz. Das Duo Christoph & Lollo das aus der österreichischen Kabarettlandschaft längst nicht mehr wegzudenken ist, sein neuestes Album „Mitten ins Hirn“ in die Remise Bludenz.

Wie ist eigentlich die aktuelle Lage auf unserem Lieblingsplaneten Erde? Dieser Frage geht das preisgekrönte Duo Christoph & Lollo am 26. Jänner in der Remise Bludenz auf den Grund. Während Naturkatastrophen oder auch die immer stärker zunehmende Verblödung der Bevölkerung allen Grund liefern würden, den Kopf in den Sand zu stecken, machten die beiden Künstler genau diese Themen zum Stoff ihres neusten Albums „Mitten ins Hirn“. Bewaffnet mit Gitarre, Klavier und einer gesunden Portion Respektlosigkeit erörtern die Improvisationstalente Christoph & Lollo die politische Landschaft und die Boulevardmedien genauso wie Verschwörungstheorien oder giftige Topfpflanzen. Das Publikum in der Remise Bludenz darf sich auf ein Musikkabarett am Puls der Zeit freuen: rotzfrech, skurril, und durchgeknallt – aber vor allem auf ganzer Linie humorig!