Präventionsveranstaltung ist voller Erfolg

Ausgebucht bis auf dem letzten Platz – so das Fazit über die Veranstaltung „Willensstarke Kinder brauchen beharrliche Eltern“. Dieser Vortragsabend am 24. Oktober stand im Zeichen des Präventionsprogrammes „Kein Kind zurücklassen“ des Landes Vorarlberg.

Die Marktgemeinde Rankweil ist eine Modellgemeinde für das Vorhaben „Kein Kind zurücklassen“ mit dem Präventionsverständnis, dass jedes Kind eine frühzeitige und gezielte Unterstützung erhalten soll, damit ein chancengerechtes Aufwachsen in der Marktgemeinde möglich ist. Basierend darauf werden auch die Erziehungskompetenzen der Eltern unterstützt, denn sie sind schlussendlich die ExpertInnen für ihre Kinder. Zu diesem Vortragsabend waren sowohl die Eltern als auch Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen arbeiten, eingeladen. Diese Veranstaltung ist ein weiterer Baustein zum Thema Familienfreundlichkeit im Rahmen des Weiterbildungsangebotes „Türen öffnen“.

Mit sechs Kindergärten und fünf Kleinkindbetreuungseinrichtungen sind in Rankweil – aber auch in allen andern Orten der Region Vorderland – sehr viele PädagogInnen und BetreuerInnen beständig im Einsatz, begleiten zahlreiche Kinder durch den Tag und durch spannende Entwicklungsphasen. „Wir haben uns sehr gefreut, dass sich so viele Eltern und Pädagoginnen und Betreuungspersonen, die sich tagtäglich für das Wohl von Kindern einsetzen für dieses Thema interessiert haben. Es war ein bereichernder Vortragsabend der viele neue Handlungsoptionen für den Alltag basierend auf Stärke statt Macht aufzeigte. Deshalb legen wir auch im nächsten Jahr wieder viel Wert auf die Zusammenstellung eines abwechslungsreichen Angebotes“, zieht der Projektverantwortliche, Vizebürgermeister Andreas Prenn von der Marktgemeinde Rankweil, Bilanz.