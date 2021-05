Präsident der Special Olympics Österreich zu Besuch im Bludenz

Bludenz. Anfang dieses Jahres wurde der Bludenzer Peter Ritter zum neuen Präsidenten der Special Olympics Österreich gewählt.

Bei seinem Antrittsbesuch im Rathaus Bludenz gab Neo-Präsident Peter Ritter Bürgermeister Simon Tschann und Vereinsstadtrat Cenk Dogan Einblicke in die Arbeit der Special Olympics Österreich. Der österreichweit agierende Sportverein organisiert neben Trainings und Wettkämpfe für Menschen mit Beeinträchtigungen sondert auch Fortbildungsmöglichkeiten für TrainerInnen und BetreuerInnen an. Mit diesem breitgefächerten Sportangebot fördert der Verband nicht nur die Freude an der Bewegung sondern durch die gesellschaftliche Anerkennung der sportlichen Leistungen auch den Selbstwert der Athletinnen und Athleten sowie deren Inklusion im täglichen Leben.