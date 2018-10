Prämierte Eindrücke

Die im Rahmen der Clubmeisterschaft des Fotoclub Nenzing zum Thema „Beziehung“ prämierten Bilder sind am kommenden Wochenende im Rahmen einer Fotoausstellung im Nenzinger Ramschwagsaal zu sehen.

Die Vernissage findet am Mittwoch, 31. Oktober, um 19 Uhr statt, weiters hat die Ausstellung zu Allerheiligen, von 10 bis 18 Uhr, am Freitag, 2. und Samstag, 3. November, jeweils von 17 bis 20 Uhr sowie am Sonntag, 4. November, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Gleichzeitig lädt der Fotoclub zur Sonderausstellung „High Key“.