Potsdam: Mutmaßlicher Mädchen-Entführer ist verurteilter Sexualstraftäter

Am Mittwoch sickerten die ersten Informationen zum mutmaßlichen Entführer des sechsjährigen Mädchens aus Potsdam durch. Der gefasste Mann ist bekannt, einschlägig vorbestraft und Schwerstalkoholiker. Er schweigt zu den Vorwürfen gegen ihn.

Albtraum aller Eltern

Was sich laut der Ermittler am Wochenende in Potsdam abgespielt hat, klingt wie der Albtraum vieler Eltern. Noch am Sonntag wird ein 58 Jahre alter Deutscher festgenommen. “Wir ermitteln wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs an dem Kind”, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Markus Nolte. Der Mann konnte “aus persönlichen Gründen” noch nicht vernommen werden. Was damit gemeint ist, ließ Nolte offen. Das Amtsgericht Potsdam erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Montagnachmittag Haftbefehl.