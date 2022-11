Postverteilerzentrum in Flammen: Ursache für den Großbrand steht nun fest

Experten der Brandermittlung des Landeskriminalamts wollen nun die Ursache für den Vollbrand im Postverteilungszentrum Koblach herausgefunden haben.

Seit dem verheerenden Vollbrand des Postverteilungszentrums in Koblach am vergangenen Sonntag bemühten sich Brandermittler des Landeskriminalamts um die Lösung jener Frage, die sich seither viele Vorarlberger stellen dürften: Wie konnte es nur so weit kommen? Nun wollen die Ermittler die Ursache für das Flammenmeer gefunden haben.