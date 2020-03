Post Tosters feierlich (wieder)eröffnet

Teil des Gebäudekomplex' am Alberwerg hat neuen Pächter.

FELDKIRCH Über zwei Jahre suchte man nach einem Nachfolger für die Poststelle in Tosters. Seit letztem Sommer hat diese endlich ein Ende. Der neue Geschäftsführer Ahmet Kaplan (25) hat den Gebäudekomplex gepachtet. Dazu gehört der „happy market“, ein türkischer Lebensmittelladen, und die Postpartnerstelle. Rund 35.000 Euro hat Kaplan in den Umbau gesteckt und dafür die alte Post in zwei Lokale unterteilt. „Mir ist es wichtig den Standort am Alberweg 2 zu stärken“, so Kaplan. Mit einer Post mache man nicht viel Umsatz, erklärt er. „Es ist, gerade für die älteren Menschen in Tosters, ein wichtiger Service.“