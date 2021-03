Post für die Senioren per Seilzug

Die Viertklässler der Volksschule Rotkreuz überraschen die Bewohner der Lustenauer Seniorenhäuser mit selbstgeschriebenen Rätseln. Bunt verpackt, haben ihre Briefumschläge den Weg per Seilzug ins Seniorenheim Hasenfeld geschafft.

Lustenau „Wir wissen vom Radio, dass die Bewohner in den Seniorenhäusern nur wenig Besuch empfangen dürfen“, sagt Anika Gmeiner (9), Schülerin der Volksschule Rotkreuz. „Ich kann mir vorstellen, wie schwierig das ist.“ Das war der Grund, weshalb sie und ihre Mitschüler etwas unternehmen wollten. „Kinder machen sich Sorgen um die älteren Menschen. Jeder hat eine Oma oder ein Opa. Die Vorstellung, ihre Großeltern über Monate gar nicht besuchen zu dürfen, finden sie traurig“, sagt Nadine Peschl, Obfrau des Elternvereins Rotkreuz. Sie habe mitbekommen, dass die Viertklässler gerade die Personenbeschreibung im Unterricht lernen. Und so entstand mit den Lehrern die Idee, Personenrätsel für die Heimbewohner zu verfassen. „Gemeinsam mit den Kindern haben wir uns dann für die Helden von früher entschieden. Die kennt hoffentlich jeder“, sagt Helga Giesinger, Klassenlehrerin der 4a, schmunzelnd.

Jeder Viertklässler hat sich eine Helden- oder Comicfigur ausgesucht, von der sie wissen, dass sie die Bewohner kennen. Im Deutschunterricht wurde dann alles vorbereitet, die Rätsel schön leserlich aufgeschrieben. Und so haben sich in den drei Klassenzimmern Beschreibungen von Asterix und Obelix, Pinocchio, Biene Maja, Papa Schlumpf, Fred Feuerstein und anderen spannenden Figuren gestapelt. Die Schüler stellen die Gestalt, den Körperbau und die Charaktereigenschaften ihrer Heldenfiguren dar und hoffen sehr, dass die Bewohner ihre Figuren richtig erraten. „Das Rätsel lösen wir in einem extra Kuvert auf“, so Giesinger. Die Kinder haben zu jedem Personenrätsel, einen separaten Umschlag mit der Auflösung gepackt und dazu ein Foto von sich selbst hinzugegeben. Eine wunderschöne Geste, findet Rosaria Helfer (50), Stationsleiterin des Seniorenheims Hasenfeld.